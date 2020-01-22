تتعاملى ازاى معاه.. لو جوزك عينه زايغة اتبعى هذه الخطوات

قال الدكتور عمرو يسري، استشاري الطب النفسي، إنه يجب على الفتاة معرفة اذا كان الرجل الذي تقرر الارتباط به والزواج منه صادقا، لان الرجل الصادق الذي يحب امرأة واحدة لا يستطيع النظر الى اخرى حتى وان كان من باب الفضول او لفت النظر.





وتابع الدكتور عمرو يسري، من خلال حواره في برنامج "السفيرة عزيزة"، الذي يذاع على قناة dmc، أن على الرجال ان يغضوا بصرهم لان النظرة هي مجرد باب للشيطان تحل وتبيح اشياء اخرى ومن الممكن ان تنتهى بالخيانة، والرجل الذي يبرر لنفسه انه ينظر كما يحلو له لانه في نهاية اليوم يعود لبيته وزوجته او حبيبته كما يقول ما هي الا شماعة لما يقوم به.





واضاف الدكتور عمرو يسري، ان هناك اختلافات جذرية وفطرية بين الرجال والنساء، وان الرجل القوي عندما يقدر الست او زوجته هذا يكون لما تقوم به من دور اساسي في حياته وليس بما تتحمله به، وان جوهرها اهم كثيرًا من مظهرها الخارجي، لان المظهر الخارجي سيزول في يوم من الايام.

ومن أهم المشكلات التي تواجهها الزوجة هي أن يكون زوجها حاد النظرات في النساء ومراقبًا لهنَّ تمامًا.





وفيما يلي بعض النصائح لكل زوجة تعاني من هذا الأمر:

ـ يجب على الزوجة أولًا أن تتجاهل الأمر، خاصة إذا كانت النظرة تلقائيَّة ولا تحاول في كل مرَّة أن تفتعل المشكلات مع زوجها لأنَّه سيترك الخروج معها لاحقًا.

ـ إذا كانت نظراته متعمَّدة وترصد ومتابعة واضحة، هنا عليها أن تنبه زوجها بطريقة مؤدبة كقول: «نحن هنا» أو أي عبارة من هذا القبيل، فهي لن تجني شيئًا من الصراخ أو السب والشتم.

ـ لا بد من الوعي بأسباب هذه المشكلة، ففي بعض الأحيان توجد نساء متبرِّجات مبالغات في الزينة بشكل لافت يجعل الرجل يضعف وينظر لهنَّ ويتابع خطواتهنَّ. لذلك على الشابات عدم المبالغة في إظهار الزينة.

ـ بعض الأزواج نظراته حادة ودقيقة، لكنَّه لا يصرح بما يرى، وهذا أفضل من الذي لا يحترم مشاعر زوجته، بل ويثير غيرتها بعباراته، «انظري لتلك وشكل عباءتها أو جسمها» وما إلى ذلك.

ـ يجب على الزوجة أن تكون من النوع المتأني وألا تجعل هذا الأمر نقطة خلاف مستمرة، خاصة إذا كانت النظرات عابرة من دون تعليقات مستفزة، أو حركات مثيرة.

ـ من الضروري أن تهتم الزوجة بنفسها داخل المنزل خاصة حتى يراها زوجها بصورة مشرقة وجميلة ومتجدِّدة في كل مرَّة، ويجب أن تظهر أنوثتها بعيدًا عن المقارنة بالأخريات.

ـ إذا كان الأمر زائدًا عن الحد، فيجب على الزوجين الاستعانة بمستشار أسري يقدِّم لهما النصح بالإضافة للخطوات المناسبة للتعامل مع الموقف