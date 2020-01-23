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رياضة

مجدي عبدالغني يروي تفاصيل خناقة فتحي مبروك وعقوبة حسن حمدي ..فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 12:23 ص
صدى البلد
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يسرى غازى
كشف مجدي عبدالغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن تفاصيل الخناقة التي نشبت بينه وفتحى مبروك مدرب النادي الأهلي، وتعرضه للعقوبة من قبل حسن حمدي، مدير الكرة آنذاك فى القلعة الحمراء.

وقال "البلدوزر"، في ندوة بـ"صدى البلد"، "كنت أكثر واحد يتعرض للعقوبات المالية، وفى مرة عوقبت وربنا نصرنى، كنا نلعب في نهائى كأس أفريقيا بالجابون فى الثمانينيات، وحصلنا على البطولة رغم خسارتنا على ملعب الفريق المنافس 2 - 0، وكسبنا فى القاهرة بنتيجة 3 - 0 وأحرزت الهدف الثالث".

وتابع "توجهنا لاستلام الكأس، وقامت الجماهير بإلقاء الطوب نحوي، ثم رددت بإعادتها مرة أخرى إلى المدرجات، فجاء فتحى مبروك من الجهاز المعاون ونشبت خناقة بينى وبينه، ثم قمت بالتطاول عليه بعدما اشتبك معي بيديه، وأنا لاعب لست صغيرًا، وكان رد فعلي عنيفا نحوه".

وأضاف "فوجئت أن النادي الأهلي قام بإيقافي إلى نهاية الموسم، وصُدر القرار فى وجود الشيخ طه إسماعيل، مدرب الشياطين الحمراء، فى ذلك التوقيت"، موضحًا اعترضت على الإيقاف بداعي أن الخطأ صادر من فتحى مبروك، وقلت للإدارة "أنتوا كده بتبطلونى كورة وكلمت حسن حمدى وقال لى انت غلطت ولازم تتعاقب".

واستطرد "بعدها توجهت برفقة والدتي لأداء مناسك العمرة، وكان الجنرال الراحل محمود الجوهرى حينها مدرب فريق أهلى جدة، وتدربت معه، والأهلي فى ذلك التوقيت خاض أول مباراة له فى أفريقيا، وتعثر وتلقيت اتصالا من الشيخ طه إسماعيل قال لى نصا لو لم يتم فك الإيقاف سوف أترك الفريق".
 
ونوه بأنه في الفترة من عام 80 إلى 87 فى النادي الأهلي لو أنه لم يتواجد بصفوف القلعة الحمراء لحدثت مشكلة فى الفريق الأول موضحا أن الفارق بينه وطارق حامد نجم نادى الزمالك أنه هداف النادي الأهلي.

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