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رياضة

‎سموحة ينافس الأهلي على ضم ثنائي سيراميكا كليوباترا.. تفاصيل

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:16 م
شعار فريق سيراميكا
شعار فريق سيراميكا كليوباترا
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عبدالله هشام
  دخل نادي سموحة في صراع مع النادي الأهلي، لخطف ثنائي الشباب بنادي سيراميكا كليوباترا، محمد ناصر وعلي الملواني، بعد أن كانت المفاوضات تسير يشكل كبير في اتجاه القلعة الحمراء،  أعلن  ذلك معتز البطاوي المشرف العام على قطاع الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا.  وقال مصدر اخل نادي سموحة، إن النادي السكندري دخل في مفاوضات عبر وسطاء مع نادي سيراميكا كليوباترا لشراء الثنائي بعقد نهائي، بعد أن كان الأهلي يرغب في استعارة الثنائي لمدة ستة أشهر، ويسعى سموحة لعرض مبلغ مالي كبير لشراء الثنائي بعقد نهائي وخطفهما قبل الانتقال إلى الأهلي.  ويبحث نادي سموحة عن مدافع مميز في الفترة الحالية، وكان يتفاوض مع محمد عبد المنعم لاعب فريق الشباب مواليد عام 1999، والذي تم تصعيده إلى صفوف الفريق الأول خلال الفترة الحالية، لسد النقص العددي في صفوف الفريق الأحمر.  وبدأت أعين سموحة تتجه صوب ثنائي سيراميكا كليوباترا مواليد عام 1999، حيث يلعب محمد ناصر في مركز قلب الدفاع، بينما يشارك علي الملواني في مركز الجناح المهاجم ويمتلك مهارات فردية كبيرة، وتم تصعيد الثنائي إلى صفوف الفريق الأول في سيراميكا خلال الفترة الماضية.‎

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