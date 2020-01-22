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أخبار البلد

محفورة بصور نيلسون مانديلا.. ضبط عملات ذهبية وأثرية مهربة مع راكبين بمطار الغردقة

الأربعاء 22/يناير/2020 - 09:19 م
صدى البلد
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نورهان خفاجي
تمكنت الادارة العامة لجمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة  سلطان صالح مدير جمرك مطار الغردقة من ضبط محاولتى تهريب عدد من العملات الذهبية والتذكارية والأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 .

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة كورندون رقم XR191 القادمة من مطار ليزبج بألمانيا اشتبة طارق منصور  فى الراكب A .Z . M ألمانى الجنسية، وبالعرض على عمر عبدالله رئيس قسم تفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكسراى بمعرفة محمد حداد مسئول قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه، وتشكل لجنة من  عبد الحميد فندى وخالد قرشي مأموري الجمرك لتفتيش الراكب في حضور  عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 20 عملة ذهبية  مدون عليها صورة نيلسون مانديلا وجنوب افريقيا ومطليه بالفضة لإمكان تهريبها داخل حقائبه الشخصية .

وفى المحاولة الثانية، وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة إيزى جيت رقم 3091 القادمة من مطار لندن اشتبة أحمد ابوالحسن رئيس قسم تفتيش الركاب فى الراكب م . ع . ع مصرى الجنسية، وبالعرض على مشالى ابوسحلى رئيس قسم تفتيش الركاب قرر تمرير الأمتعة الخاصة بالراكب على جهاز الفحص بأشعة الإكس راى بمعرفة احمد عابدين مسئول قسم الفحص بالأشعة فتم تأكيد الإشتباه .

وبالعرض على هشام شرارة مدير إدارة تفتيش الركاب قرر تكليف أحمد السطوحى مأمور الجمرك لتفتيش الراكب في حضور عبدالمحسن عبده رئيس قسم الأمن الجمركي فتبين وجود 3 عملات معدنية قديمة مرقوم عليها 1916 السلطان حسين كامل بعرضها على الوحدة الأثرية التي  اقرت بأثريتها 

قرر  محمد شمس مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط رقمى 1 و 2 لعام 2020    .
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