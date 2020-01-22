بشكتاش يودع كأس تركيا أمام إيزوروم بمشاركة محمد النني

خرج فريق بشكتاش من منافسات كأس تركيا من دور الـ16 بالخسارة أمام إيزوروم في مباراة الإياب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي شهدت مشاركة محمد النني.

وحقق إيزوروم الفوز بالنتيجة نفسها على بشكتاش، في مباراة الذهاب ليتأهل إلى ربع نهائي المسابقة بنتيجة 6-4، في مجموع المباراتين.

وشارك محمد النني في المباراة كأساسي ولعب اللقاء بالكامل، وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة التاسعة.

وأحرز أولتان كاراكولوكو هدفين في الدقيقتي 1، و72 وعزز زميله وإبراهيم سيسوكو في الدقيقة 67، لصالح فريق إيزوروم.

وسجل هدفي بشكتاش عبد الله ديابي 33، وبوراك يلماز 64.