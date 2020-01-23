تخفيض جديد على هانتينج x7s بقيمة 20 ألف جنيه.. صور

أعلن وكيل هانتنج في مصر إجراء تخفيضات في أسعار أحدث موديلاتها في السوق المصرية، وهي السيارة المتعددة الاستخدامات الـSUV المعروفة باسم هانتينج x7s، والتي تباع كموديل 2020، وجاءت التخفيضات في سعر السيارة بما يصل إلى 20 ألف جنيه.



مواصفات هانتينج x7s

وتتمتع السيارة بمحرك 1500 سي سي تيربو بقوة 156 حصانا وعزم دوران 215 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات يرسل القوة إلى العجلات الأمامية للسيارة.



سعر هانتينج x7s



وقدمت الفئة الأولى من السيارة بخصم يبلغ 20 ألف جنيه بالنسبة لفئة رويال، حيث انخفض سعر السيارة من 329.990 ألف جنيه إلى 310 آلاف جنيه تقريبًا، بينما انخفض سعر الفئة الثانية من السيارة التي تعرف باسم فلاج شيب من 349.990 ألف جنيه إلى 330 ألف جنيه بخصم 20 ألف جنيه كذلك.

