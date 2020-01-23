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رياضة

الدوري الإنجليزي.. مانشستر يونايتد يواصل السقوط ويخسر من بيرنلي في أولد ترافورد

الخميس 23/يناير/2020 - 12:34 ص
صدى البلد
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أحمد هاني

واصل فريق مانشستر يونايتد، السقوط في "البريميرليج" أمام ضيفه بيرنلي بهدفين من  دون رد في المواجهة التي أقيمت على ملعب "أولد ترافورد"، فى إطار الجولة الـ 24 من الدورى الإنجليزى الممتاز .

انتهى الشوط الأول إلى تقدم بيرنلى بهدف أحرزه المهاجم النيوزيلندى كريس وود فى الدقيقة 38 ليرفع رصيده إلى 11 هدفًا هذا الموسم فى البريميرليج.

وفى الشوط الثانى أضاف جاى رودريجيز الهدف الثانى فى الدقيقة 56.

وبتلك النتيجة يحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس فى جدول ترتيب البريميرليج برصيد 34 نقطة.

فيما يحتل بيرنلى المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.


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