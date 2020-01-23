ننتظر قرار الإدارة.. أمير مرتضى: الزمالك مستعد لخوض السوبر الأفريقي في قطر

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف النادي من خوض مباراة السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي في قطر.





وأكد أمير مرتضى منصور، في تصريحات لقناة "الزمالك"، أن الفريق مستعد تمامًا لخوض المباراة، والجميع على أهبة الاستعداد للسفر لـ قطر لخوض المباراة، وأن مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور مازال يدرس إمكانية خوض المباراة من عدمه.









وأضاف أمير مرتضى، أن مجلس الإدارة سيتخذ القرار الأصلح لـ البعثة والفريق في الفترة القادمة.





يشار إلى أن بث قناة الزمالك انطلق أمس بقراءة الفاتحة وآيات من القرآن الكريم ثم تم عزف النشيد الوطنى، ومن المنتظر أن تشهد القناة ظهور كل المذيعين وعددا من النجوم والفنانين فى مداخلات هاتفية يليها استعراض لخريطة برامج القناة.

وتقدم القناة العديد من المباريات المهمة فى المسابقات المحلية والدولية، والتى يتم عرضها بعد ساعة من انتهائها وسيتم التنويه عنها فى حينه.



