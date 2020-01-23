مصرع شخص وإصابة مهندس وشقيقته في انقلاب سيارة بسوهاج

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بمنطقة الكيلو 80 باتجاه محافظة قنا حادث انقلاب سيارة ملاكي، أسفر عن مصرع قائدها وإصابة مهندس وشقيقته، تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بأخميم، والمصابين للمستشفى الجامعي.





كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي اخطارا يفيد أثناء سير سيارة ملاكي قيادة مصطفي الطيب عيد احمد، 35 عاما سائق ويقيم حلمية الزيتون القاهرة، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيمن مما أدي لانقلابها علي جانب الطريق.





نتج عن الحادث وفاة قائد السيارة وإصابة كل من مجدي محمد حسين، 55 عاما مهندس، هالة محمد حسين، 39 عاما ربة منزل يقيمان بذات الناحية بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.





تم نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصابين لمستشفى سوهاج الجامعي.



