البصل بـ 6.5 جنيه.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 23 -1 - 2020

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر، استقرارًا خلال تعاملات، اليوم الخميس 23 – 1- 2020، في سوق العبور ومعظم الأسواق المصرية.





ويستعرض برنامج "8 الصبح" بشكل يومي، أسعار الخضراوات والفاكهة، من أجل تمكين أفراد الأسرة المصرية من التعرف على قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة بشكل يومي.





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فيما يلي بيان تفصيلي بـ أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم في مصر:

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم: 5 جنيهات البطاطس: 5 جنيهات الخيار: 7 جنيهات البسلة : 12 جنيهًا الجزر: 3.5 جنيه البصل: 6.5 جنيه الفاصوليا :12 جنيها الكابوتشى : 3.5 جنيه

أسعار الفاكهة اليوم في مصر

البرتقال : 7.5 جنيه جوافة: 7.5 جنيه الموز : 10 جنيهات الفراولة : 12 جنيهًا