اشتعلت بها النيران.. مصرع طالبة إعدادى في الدقهلية



بسؤال أسرتها، أكدت أن المتوفاة كانت تقوم بشواء دجاج على الفحم وفجأة اشتعلت النيران بملابسها وحاولوا إطفاءها دون جدوى، مما أدى إلى حروق شديدة بالوجه والصدر، وتم نقلها للمستشفى فى حالة حرجة ولفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها، وتحرر محضر بالواقعة.



فيما ساد الحزن قرية ميت العامل التابعة لمركز أجا لرحيل الفقيدة، حيث كان مشهودا لها بالخلق والالتزام ناعين ابنتهم "وداعا أيتها الطيبة".

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء السيد سلطان، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ باشتعال نيران الطالبة مريم عبد الحميد، ١٤ عاما، طالبة بالإعدادية، حيث أصيبت بحروق شديدة.