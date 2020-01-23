AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

علم عليا قدام مراتي .. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شاب في المرج

الخميس 23/يناير/2020 - 09:23 ص
جثة
جثة
Advertisements
اسلام مقلد
«ضربني قدامي مراتي» .. بتلك الكلمات بدأ رجب المتهم بقتل أحمد الشاب، اعترافاته المثيرة حول الواقعة التى وقعت أحداثها بشارع مسجد الإخلاص من شارع الجزيرة بدائرة قسم شرطة المرج.

المتهم أدلى باعترافات تفصيلية أمام النيابة العامة، حول الواقعة وقال:" بداية المشاجرة كانت بقيام اطفال المجني عليه الذين لا يتعبون مطلقا من اللهو أمام المنزل وإحداث الضوضاء في جميع الأوقات، مما يؤدى إلى عدم وجود راحة أثناء الجلوس فى المنزل".

وأضاف المتهم قائلا: "تدخلت زوجة المتهم للشكوى من ضوضاء الأطفال التي يحدثونها فى كل وقت إلى ذويهم إلا أنه لم يتم الاستجابة لها من قبل أهل المجني عليه، وهنا تدخلت لتقصي الواقعة إلا أن المجني عليه تعدى علي بالضرب وإصابتي بجرح سطحى وكدمة أسفل العين اليسرى أثناء عتابي له وأمام زوجتي".

فى تلك اللحظة أدرك المتهم بأن كرامته قد أهينت على يد المجني وسط صراخ زوجته عندما شاهدت الدماء على وجه زوجها، فسادت عليه حالة من الغضب الشديد تجاه المجنى عليه للانتقام منه ورد كرامته التى أهدرها، ولم يتمالك أعصابه أو يتفوه بكلمة واحدة تجاه المجني عليه.

انطلق المتهم عقب ذلك ودماؤه تغلي فى عروقه إلى منزله ولا يدري فى نفسه سوى الانتقام من المجني عليه شر انتقام، فأخرج سلاحا ناريا "فرد خرطوش" من مخبئه الخاص، وخرج مسرعا والشرار يتطاير من عينيه نتيجة ما فعله المجني عليه به.

توجه المتهم مسرعا إلى منزل المجني عليه وفور أن شاهده أطلق عليه وابل من طلقات الخرطوش فى وجهه حتى أرداه قتيلا فى الحال، ووقف المتهم فوق جثته لا يدري ماذا يفعل بعد أن انتقم من المجني عليه ورد كرامته.

تعالت الصرخات فى شارع مسجد الإخلاص من شارع الجزيرة بدائرة قسم شرطة المرج، بين الأهالى عقب سقوط القتيل غارقا فى دمائه، الجميع يصرخ فى العائلتين فأحدهما يصرخ لفقدان أحد أشخاصها والأخرى بسبب سجن المتهم على ارتكاب الجريمة.

فى تلك اللحظة ظن المتهم بأنه فى موضع لا يحسد عليه مطلقا بين الأهالى وفر هاربا من المكان قبل أن يفتك به ذوي المجني عليه والانتقام منه، حتى تم ضبطه من قبل قوات الشرطة بعد هروبه للإختباء.

بداية تلك الواقعة عندما تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من قسم شرطة المرج مفاده تلقى إشارة من مستشفى المطرية التعليمي باستقباله "أحمد س"، 34 سنة، عاطل ومقيم شارع مسجد الإخلاص من شارع الجزيرة ـ دائرة القسم والسابق اتهامه في 4 قضايا آخرها 15785 لسنة 2019م المرج "سرقة مسكن".

بسؤال شقيق المتوفي "محمود س. ي"، 31 سنة، عاطل قرر بحدوث مشادة كلامية بين شقيقه المتوفى و"رجب س"، 38 سنة، عاطل والسابق اتهامه في القضية رقم 22379 لسنة 2017م المرج بسبب خلافات بينهما حول الجيرة تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتوفى على المتهم بالضرب محدثًا إصابته، فقام المتهم بإحضار فرد خرطوش وأطلق عيار خرطوش تجاه المجني عليه محدثًا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقه وراء ارتكابها، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردد المتهم تمكن ضباط وحدة مباحث القسم، وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه وبحوزته سلاح ناري "فرد خرطوش عيار 12مم" المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام السلاح الناري المضبوط بحوزته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يقدم مراته بـ 1000 جنيه في الليلة.. قاتل تاجر الفاكهة: طمعت فى فلوسه.. وزوجته: مارس معايا الجنس قدام جوزي

وبخه أمام القرية ورفض مساعدته | عاطل يقتل والده ببنى سويف

الدم بقي ميه.. ابن يقتل والده لعدم مساعدته في الزواج

صاحب مخبز يطلق الرصاص على تاجر لمعاكسته خطيبته بالسيدة زينب

شهيد لقمة العيش.. أحمد خرج للعمل على التوك توك وعاد جثة هامدة.. المتهم: مكنش قصدي أموته

عاطل يقتل جاره بطلق ناري فى مشاجرة بالمرج

ترشيحاتنا

ماجد أباظة آخر المنضمين لأسرة مسلسل بـ خط الإيد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الخميس 23-1-2020

لكل اسم حكاية.. استولت عليه المدرسة الإنجليزية.. قصة جاردن سيتي حي مصر الراقي

مي عز الدين تتعرض لموقف محرج مع طبيبها المعالج ..صور

لا أنظر لـ الأهلي.. كارتيرون: هدفي دوري أبطال أفريقيا

عذر أقبح من ذنب.. شاهد خادمة تضع يد رضيعة في الماء المغلي لسبب غريب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها