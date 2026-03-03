جبريال صوما: ترامب لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

أكد الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ترامب لن يسمح لايران بامتلاك سلاح نووي، مضيفا أن ترامب هدد إيران كثيرا بأن لن يسمح لها بالسلاح النووي.



وأضاف الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في لقاء عبر زووم، مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن إيران وراء تسليح حزب الله والمليشيات في المنطقة، متابعا أن إيران تهدد المصالح الأمريكية في الشرق الاوسط وترامب لن يسمح بذلك.

وتابع الدكتور جبريال صوما عضو المجلس الاستشاري للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إيران كانت تصر على استمرار نشاطها النووي وترفض تهديدات ترامب، مشيرا إلى أن ترامب في ولايته الأولى لم يخض أي حرب في الشرق الأوسط أو في أوروبا.



