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أخبار العالم

أستراليا تقرر إغلاق مطار كانبيرا.. لهذا السبب

الخميس 23/يناير/2020 - 09:25 ص
أستراليا تقرر إغلاق
أستراليا تقرر إغلاق مطار كانبيرا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الخميس، إغلاق مطار كانبيرا بسبب حرائق الغابات.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، قالت السلطات: " بسبب الأحوال الحالية، تم إغلاق مطار كانبيرا، لا رحلات جوية تصل أو تغادر مطار كانبيرا" ، وفقًا لخدمة "تن نيوز فرست" الإخبارية الأسترالية.

وتم إبلاغ السكان: "لقد تأخر وقت المغادرة مع تسارع حرائق الغابات"، بحسب المصدر ذاته.

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وأجلت  أستراليا السكان من مناطق بالعاصمة كانبيرا أمس، بعد نشوب حريق غابات قرب المطار، مع عودة درجات الحرارة الشديدة، فيما أنهى فترة هدوء استمرت بضعة أيام، بينما ارتفع مرة أخرى عدد الحرائق الخارجة عن السيطرة في جنوب شرق البلاد.

وأغلقت السلطات الطرق، وطلبت من السكان المغادرة أو البقاء بعيدًا عن ضواحي شرق العاصمة، بينما أظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا رماديًا يتصاعد فوق الضواحي.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت السلطات الأسترالية أنها فقدت الاتصال بطائرة‭‭ ‬‬كبيرة كانت تعمل في إخماد حرائق الغابات في مناطق بولاية نيو ساوث ويلز الجنوبية في جبال الألب.

وقالت السلطات على تويتر إن "خدمة الإطفاء في المناطق الريفية بولاية نيو ساوث ويلز تتحرى أنباء عن وقوع حادث خطير يتعلق بطائرة في جنوب الولاية بعد ظهر هذا اليوم".

وتواجه أستراليا منذ سبتمبر أسوأ موسم لحرائق الغابات في تاريخها، حيث أودت الحرائق بحياة 29 شخصا وأدت إلى نفوق ملايين الحيوانات، وتدمير ما يزيد عن 2500 منزل، فيما دمرت غابات في منطقة مساحتها تعادل مساحة بلغاريا.
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