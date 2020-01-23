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أخبار العالم

رغم محاكمة عزل ترامب.. بومبيو يزور أوكرانيا آخر الشهر

الخميس 23/يناير/2020 - 03:37 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أنه سيزور أوكرانيا قريبا، وذلك على خلفية بدء محاكمة برلمانية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد فضيحة ضغطه على السلطات في كييف.

ووصف بومبيو خلال حديث مع شبكة "بلومبرج" الأمريكية، أمس الأربعاء، أوكرانيا بأنها "بلد يقع في على الحدود بين الديمقراطية والاستبدادية في أقصى شرق أوروبا"، مؤكدا أن أوكرانيا "شريك تجاري كبير" للولايات المتحدة، علما بأن أوكرانيا تحتل المرتبة الـ67 في التجارة الخارجية الأمريكية.

وأضاف بومبيو أن الولايات المتحدة تولي اهتماما كبيرا لشئون أوكرانيا "لأسباب عدة" بحيث "أخذت على عاتقها التزامات بمساعدة أوكرانيا كي تظل دولة ذات سيادة".  

وهذه الزيارة ستكون الأولى لمسئول رفيع في الإدارة الأمريكية إلى أوكرانيا منذ إطلاق إجراءات عزل الرئيس ترامب في سبتمبر الماضي، بشبهة ضغطه على نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال مكالمة هاتفية صيف 2019 للتحقيق مع جو بايدن خصم ترامب الرئيس في انتخابات الرئاسة المقبلة.
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