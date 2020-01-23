AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

أسعار الدولار فى البنوك اليوم الخميس 23-1-2020

الخميس 23/يناير/2020 - 09:24 ص
صدى البلد
Advertisements
ولاء عبد الكريم

استقرت أسعار الدولار الأمريكي في البنوك  اليوم، الخميس 23 -1-2020 حيث سجل في البنك المركزي المصري  15.74 جنيه للشراء ، و 15.84 جنيه للبيع .

 

وسجل الدولار الأمريكي مقابل الجنيه في بنك المشرق 15.78 جنيه للشراء و15.88 جنيه للبيع، وفي بنوك:"قناة السويس، عودة، المصري الخليجي، المصرف المتحد" 15.78 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.


ووصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع، وفي كريدي أجريكول سجل 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع، وفي البنك العربي الافريقي الدولي 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 15.73 جنيه للشراء و15.83 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي بنكي:"الكويت الوطني، بلوم" 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع.

 

وفي بنك مصر سجل سعر الدولار 15.76 جنيه للشراء و15.86 للبيع، وفي بنوك:"البركة، المصري لتنمية الصادرات، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" 15.74 جنيه للشراء و15.84 جنيه للبيع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

16.04 جنيه أقل سعر.. استقرار أسعار الدولار في تعاملات نهاية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 27-11-2019

سعر الدولار في البنوك اليوم الاثنين 2-12-2019

تراجع سعر الدولار في البنوك اليوم الاربعاء 4-12-2019

استقرار أسعار الدولار عند 16.05 جنيه في تعاملات نهاية اليوم

ارتفاع طفيف فى سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 11-12-2019

ترشيحاتنا

ماجد أباظة آخر المنضمين لأسرة مسلسل بـ خط الإيد

السياحة الروسية تقترب.. موسكو تعلن استئناف رحلاتها إلى مصر في مايو 2020.. ونواب: استمرار حظر الطيران الروسي غير مبرر وهيئة التنشيط متقاعسة

لا أنظر لـ الأهلي.. كارتيرون: هدفي دوري أبطال أفريقيا

هايدي محمد تكذب برنامج ذا فويس كيدز وترد بقوة على عاصي الحلاني ..فيديو

حكم من أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة

لو عداد الكهرباء التقليدي عطلان وعايز تغيره .. اعرف الإجراءات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين راقية.. إيلى صعب يستعرض مجموعته الجديدة في أسبوع الموضة بباريس

أسعار هيونداي i10 موديل 2020 بعد التخفيضات الأخيرة .. صور

على الموضة وبسيطة.. شاهد أجمل إطلالات ريم أحمد في عيد ميلادها