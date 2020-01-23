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أخبار العالم

قُبيل مؤتمر الهولوكوست.. الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية

الخميس 23/يناير/2020 - 10:06 ص
الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي ينشر القبة الحديدية
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سمر صالح
ذكر موقع "i24 news" الإسرائيلي، أن الجيش الإسرائيلي نشر بطاريات لمنظومة الدفاع الجوي (القبة الحديدية)، تحسبًا لإطلاق صواريخ من قطاع غزة على المستوطنات الإسرائيلية، على خلفية عقد مؤتمر "الهولوكوست" الدولي في إسرائيل، وإحباط الهجوم الذي وقع ليلة الأربعاء من القطاع.

وقال الموقع إن حركة حماس في غزة، وافقت على طلب مصر بإيقاف الوسائل الخشنة لمسيرات العودة، كإطلاق البالونات الحارقة، وفعاليات الإرباك الليلي، بحسب ما نقلته الإذاعة العبرية عن مصادر فلسطينية.

ويعقد اليوم، الخميس، في متحف "ياد فشيم" لتخليد ذكرى "الهولوكوست" في القدس، المؤتمر الدولي تحت عنوان "نذكر المحرقة، ونحارب اللاسامية"، بحضور نحو 40 ملكًا وقائد دولة من جميع أنحاء العالم، من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، وولي عهد المملكة المتحدة تشالرز أمير ويلز، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير.

وعلى هامش المؤتمر، سيعقد الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، اجتماع عمل مع رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، والرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، والملك فيليب السادس، ملك إسبانيا.
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