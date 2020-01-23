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محافظات

حياة كريمة..الكشف على 1000 مواطن بقافلة طبية مجانا بالكوامل بحري في سوهاج

الخميس 23/يناير/2020 - 11:00 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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خالد رياض
نظمت محافظة سوهاج بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان قافلة طبية شاملة استهدفت قرية الكوامل بحري بمركز ومدينة سوهاج، لمدة يومين متتاليين.


وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن القافلة تأتي ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " طبقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف القرى الأكثر إحتياجا للكشف المجاني على المواطنين .

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وتقديم العلاج اللازم لهم، وتحويل الحالات التي تستعدي للمستشفيات، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة بالمجان، وشملت القافلة عددا  من السيارات المجهزة في جميع التخصصات، لافتا إلى أنه تم الكشف على 1000 مواطن من أهالي القرية والقرى المجاورة . 
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