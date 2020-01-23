وزيرة الهجرة: نسعى للترويج لمنتجاتنا التراثية عالميا.. صور

التقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والقنصل العام أشرف الديب قنصل مصر بدبي، والوزير مفوض الدكتور يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري والاقتصادي بحضور حاتم العشري رئيس قطاع العلاقات العامة لجهاز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "اكسبو ريبابليك" المنظمة لمعرض عقارات النيل الذي يقام تحت شعار "مصر بتقربلك".





استهل القنصل العام اللقاء بالترحيب بالوزيرة، مشيرا إلى دورها الإيجابي في ربط أبناء الوطن بالخارج وتدعيم العلاقات بين الدول عبر الدبلوماسية الشعبية المكملة للجهد الدبلوماسي الرسمي.





من جانبها، قدمت السفيرة نبيلة مكرم خالص الشكر للقنصل العام على دوره وجهوده مع المصريين بالإمارات، وأكدت على أهمية التعاون بين مختلف الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني تنفيذًا للأهداف الأممية للتنمية المستدامة التي ضمنتها الحكومة المصرية ضمن استراتيجية الدولة ٢٠٣٠ ومن بينها عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، مشيرة إلى اهتمام وزارة الهجرة بتشبيك جهود المصريين بالخارج في خطط لتحقيق أكبر عائد من الفاعليات التي تقام بالخارج.





ولفتت وزيرة الهجرة إلى التعاون الوثيق مع الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والمشرفة على جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم الاتفاق على البدء في حملة ترويجية لمنتجات "تراثنا" بالخارج والسعي إلى توسيع المعارض الخارجية والترويج الإلكتروني بدأ من دولة الإمارات العربية، وسيتبعها خطوات هامة ودول أخرى، اعتمادا على دور المصريين بالخارج وتوليهم مناصب مرموقة في مختلف القطاعات.





وقدم حاتم العشري مدير العلاقات العامة بجهاز المشروعات، عرضا عن المشاركين من المنتجين في معرض "دبي"، مؤكدًا أنهم بلغوا ١٠ عارضين لنحو ٢٥ منتجًا، لافتًا إلى قيام السيدة نيفين جامع بوضع خطة تسويقية متكاملة في مختلف الدول لبناء علامة تجارية قوية للمنتج المصري بالخارج.





ومن جهته، أكد د. يونان إدوارد رئيس المكتب التجاري بالقنصلية العامة بدبي على أهمية تعاون كافة الوزارات للترويج للمنتج المصري في كافة المراحل خاصة الإنتاج والتسويق والتدريب على البيع الإلكتروني، مشيرًا إلى أهمية المعرض المزمع عقده في الإمارات اكسبو ٢٠٢٠، والذي يعد فرصة مثالية للترويج للدولة المصرية وعرض الخطط المستقبلية للحكومة.





وأكد د. باسم كليلة أنه يسعده التعاون لإبراز المنتجات المصرية من حرف يدوية تتمتع بمستوي عالمي على هامش فعاليات المعرض، والذي يقام برعاية السيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي في الفترة من 23 - 25 يناير 2020 في منطقة الـ سيتي ووك دبي بدولة الإمارات العربية، وبحضور ممثلين عن وزارة الإسكان ولفيف من رجال الأعمال والمستثمريين العرب والأجانب وبمشاركة مجموعة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر. ‎





ويعتبر معرض عقارات النيل واحدًا من أهم الأدوات الترويجية لمصر لتصدير العقار ودعم صناعة العقار ووضعها على الخريطة الإقليمية و الدولية، حيث يتيح المعرض الفرصة أمام المطوريين العقاريين لعرض مشروعاتهم أمام قاعدة كبيرة من راغبي التملك في مصر من المصريين بالخارج وأبناء الوطن العربي والجاليات الأجنبية المقيمة بدولة الإمارات، ولذلك يعتبر المعرض فرصة قوية لعرض الميزة التنافسية للعقار المصري وجذب القوة الشرائية، الأمر الذي يدفع عجلة الاقتصاد المصري ويفتح له آفاقًا جديدة.