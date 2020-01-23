أول صور بعد العملية.. جمال شعبان يكشف جديد حالة خالد النبوي

سقط الفنان خالد النبوي منذ أيام مغشيا عليه في صالة الچيم، إثر تعرضه لأزمة قلبية، وتم إنعاشه وإجراء قسطرة لتدعيم الشريان التاجي الذي تسبب في احتشاء عضلة القلب وفقدان الوعي، مما أثار قلق الكثير من جمهوره ومتابعيه وأصدقائه من داخل وخارج الوسط.
وتحدث الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد العملية.
وأكد نجاح عملية الدعامة الدوائية في الشريان التاجي الخلفي للفنان خالد النبوي، مما طمأن الكثير من محبيه بأنه غادر المستشفى صباح اليوم الخميس بعد تماثله للشفاء.
كما نشر الطبيب المعالج أحدث صورة للفنان خالد النبوي بعد العملية من المستشفى.
يذكر أن الدكتور جمال شعبان أكد مسبقًا أن ممارسة الرياضة لابد أن تكون محسوبة من حيث الكمية والكيفية، خاصة للذين يعيشون حياة خاملة وقرروا ممارسة الرياضة، أو الذين توقفوا ويرغبون في استئناف الرياضة بعد فترة.
وتحدث الدكتور جمال شعبان عبر صفحته الشخصية على "فيس بوك" عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان خالد النبوي بعد العملية.
وأكد نجاح عملية الدعامة الدوائية في الشريان التاجي الخلفي للفنان خالد النبوي، مما طمأن الكثير من محبيه بأنه غادر المستشفى صباح اليوم الخميس بعد تماثله للشفاء.
كما نشر الطبيب المعالج أحدث صورة للفنان خالد النبوي بعد العملية من المستشفى.
يذكر أن الدكتور جمال شعبان أكد مسبقًا أن ممارسة الرياضة لابد أن تكون محسوبة من حيث الكمية والكيفية، خاصة للذين يعيشون حياة خاملة وقرروا ممارسة الرياضة، أو الذين توقفوا ويرغبون في استئناف الرياضة بعد فترة.