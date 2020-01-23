مرصد الإفتاء يشيد بجهود وزارة الداخلية في إحباط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية قبل مناسبة 25 يناير‎

وأضاف

المرصد بأن ما نص عليه بيان وزارة الداخلية من قيام تلك

المجموعات بالدعوة إلى إثارة الشغب وقطع الطرقات وتعطيل حركة المواصلات العامة

والقيام بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة، دليل دامغ على جذور العنف والإرهاب عند

الإخوان، وهو تاريخ ممتد من العداء للوطن والدولة المصرية، ويؤكد محاولة التنظيم

الزج بأرواح المواطنين في غياهب العنف، وكذلك تعطيل مصالح المواطنين، وهو ما ينافي

قيم الشرع الحنيف الداعية إلى حفظ النفس والأموال

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