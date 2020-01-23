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رياضة

شركة إسبانية.. الجبلاية توقع رسميا عقود تطبيق تقنية الفيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 01:32 م
صدى البلد
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نور عادل - يسري غازي
وقعت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري، عقود تطبيق تقنية الفيديو VAR مع الشركة الإسبانية وذلك لمدة ثلاث سنوات ونصف بداية من الدور الثاني من الدوري هذا الموسم.

وحصلت اللجنة الخماسية من اتحاد الكرة على موافقة رسمية من وزارة الشباب والرياضة على العقد خاصة وأن مدته تتخطى مدة اللجنة الحالية لإدارة اتحاد الكرة.

وشهد العقد بنود تؤكد أحقية اتحاد الكرة المصري في الحصول على الأصول الملكية لمشروع تقنية الفيديو عقب انتهاء مدة التنفيذ الثلاث سنوات ونصف.

وأرسلت الشركة الإسبانية خلال الساعات القليلة الماضية الدفعة الثانية من الأجهزة والشاشات الخاصة بتطبيق تنقية الفيديو، وذلك بعدما كانت قد أرسلت الدفعة الأولى التي كان قد تدرب عليها بعض الحكام.
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