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رياضة

المصائب تتوالى على النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بـ دوري أبطال أفريقيا

الخميس 23/يناير/2020 - 04:18 م
النجم الساحلي والأهلي
النجم الساحلي والأهلي
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محمد السعيد
تلقى فريق النجم الساحلي، ضربة جديدة، قبل مواجهة الأهلي، بعد غد، السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات، بدوري أبطال إفريقيا.

وذكرت صحيفة "المغرب" التونسية، أن ياسين الشيخاوي، سيغيب عن مباراة الأهلي؛ لأسباب صحية.

وأضافت الصحيفة التونسية، أن النجم الساحلي سيخوض مباراة الأهلي بحارس مرمى وحيد وهو أشرف كرير، بسبب غياب أكرم البديري للإيقاف، نتيجة حصوله على بطافة حمراء، في المباراة الماضية أمام الهلال السوداني".

وتابعت الصحيفة، أن 5 لاعبيين سيعودن لقائمة النجم الساحلي أمام الأهلي وهم ماهر الحانشي ومحمد الثاني وصدان بن عزيزة وزياد بوغطاس وسليم بوخنشوش.

ويتصدر النجم الساحلي جدول ترتيب المجموعة الأولى  برصيد 9 نقاط، ويحل الأهلي ثانيا بـ 7 نقاط، والهلال السوداني ثالثا بـ 6 نقاط، بلاتينوم الزيمبابوي رابعا بنقطة وحيدة.
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