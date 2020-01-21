الكاف يعمق جراح النجم الساحلي قبل مواجهة الأهلي بأبطال إفريقيا

رفض الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " طلب النجم الساحلى قبل مواجهة الأهلى المقرر إقامتها الأحد المقبل بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا .





وكان النجم الساحلى تقدم بالتماس إلى الاتحاد الإفريقي من أجل رفع الإيقاف عن الحارس الأساسى مكرم البديري ولكن الكاف رفض الالتماس شكلا وموضوعا .





وتعرض مكرم البديري إلى الطرد خلال مواجهة النجم الساحلى والهلال السودانى فى المباراة التى أقيمت بينهما فى الجولة الرابعة من منافسات مجموعات أبطال إفريقيا .





وكان محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، أعلن أن فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر مباراة الأهلي والنجم الساحلي سيكون في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، الثلاثاء، من خلال موقع «تذكرتي».





وقال محمد مرجان إنه لن يتم تسلم التذاكر دون وجود «Fan ID» الخاص بالمشجع، الذى يستخرج من موقع «تذكرتي»، ووجوده شرط أساسي للحصول على تذاكر المباراة.



