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رياضة

مالك شيفيلد يونايتد: الدوري المصري تراجع بسبب الأهلي.. تفاصيل

الخميس 23/يناير/2020 - 01:56 م
الأمير عبدالله بن
الأمير عبدالله بن مساعد
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محمد السعيد
كشف الأمير عبدالله بن مساعد مالك نادي شيفيبد يونايتد الإنجليزي، عن عشقه لنادي الزمالك المصري.

وقال عبدالله بن مساعد في تصريحات لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية: "أنا متابع بشكل قوي للدوري المصري، وأعشق الزمالك، من أيام جيل حسن شحاتة، وفاروق جعفر".

وأضاف عبدالله بن مساعد: "مع الأسف الأهلي يتفوق دائما على الزمالك، رغم أن الزمالك يكون أفضل في العديد من المراحل، والمنتمون إلى القلعة البيضاء، لديهم بعض الهواجس الخاصة، والتي ربما تكون صحيحة، لكن في النهاية أعتقد أن الأهلي يتفوق على الزمالك بالاستقرار".

وتابع: "الدروي المصري اصبح بطولة القطب الواحد، بسبب فوز الأهلي بصفة متواصلة، من دون منافسة.

واختتم: "الدوري المصري كانت متميزاً قبل 20 عامًا، إلا أن تتويج الأهلي المستمر بالبطولة، بشكل متتالٍ، وهبوط مستوى الزمالك، عاد بالبطولة إلى الخلف.
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