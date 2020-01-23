أخبار الحوادث.. الرئيس السيسي يكرم شهداء الشرطة فى عيدهم.. ما هى الـ بلاك كوبرا؟.. اعترافات مثيرة لقاتل شاب فى المرج.. وسيف ضحية العشق الحرام





علم عليا قدام مراتي .. اعترافات مثيرة للمتهم بقتل شاب في المرج

«ضربني قدامي مراتي» .. بتلك الكلمات بدأ رجب المتهم بقتل أحمد الشاب، اعترافاته المثيرة حول الواقعة التى وقعت أحداثها بشارع مسجد الإخلاص من شارع الجزيرة بدائرة قسم شرطة المرج.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شبورة كثيفة خلال 72 ساعة ..المرور تقدم 10 نصائح مهمة لقيادة آمنة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة، المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة على البلاد، والتي تشير إلى استمرار الموجة الباردة على جميع المحافظات، مصحوبة برياح وأمطار غزيرة على بعض المدن، فضلا عن وجود شبورة كثيفة على الطرق خلال ساعات الصباح الباكرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





اشتعلت بها النيران.. مصرع طالبة إعدادى في الدقهلية

لفظت طالبة بالمرحلة الإعدادية بإحدى قرى الدقهلية أنفاسها الأخيرة متأثرة بحروق بجسدها إصابتها مما أدى لوفاتها.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إحالة قتلة شهيد الشهامة للجنايات بالدقهلية

أحال المحامي العام لنيابات جنوب المنصورة الكلية المتهمين بقتل شهيد الشهامة محمد العزيزي الى الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مصرع ٥ أشخاص وإصابة آخر في حادثين متفرقين ببني سويف

لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر اليوم، الخميس، في حادثين متفرقين بالطريق الصحراوي الشرقي بدائرة محافظة بنى سويف، وتم نقل الجثث والمصاب إلى المستشفى.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





«القزعة» قاد الميكروباص ودهسهم.. مصرع سمكري وإصابة 2 في مشاجرة بالشرقية

لقي مواطن مصرعه تحت عجلات ميكروباص بالمجاورة 38 دائرة قسم ثان العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، وأصيب اثنان آخران علي خلفية قيام مسجلين خطر بالتشاجر وقيام أحدهم بقيادة الميكروباص بشكل عشوائى، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وإخطار نيابة العاشر من رمضان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





سيف ضحية عامين من العشق الحرام.. بائعة المناديل ألقت طفلها بالنيل بعدما قتله عشيقها

لم تكتف "نصرة" بائعة مناديل الوراق، بالزواج عرفيا من "عبد العزيز" وهي على ذمة زوجها الأول، وإنما صمتت عن قتل عشيقها لطفلها الأوحد بل عاونته على إخفاء الجريمة وألقت جسد طفلها بيديها في نهر النيل لتبتلعه المياه تماما قبل أن يتم اكتشاف جريمتهما.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





واقعة غريبة.. مسئول بالتعليم ادعى الجنون للحصول على إجازة شهرين

كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن واقعة غريبة داخل المؤسسة التعليمية، تمثلت فى قيام أحد كبار أطباء الأمراض النفسية والعصبية، بالاشتراك مع مسئول تنسيق التعليم الفني بإدارة المطرية التعليمية، في تزوير تقرير طبي، بأن الأخير يعاني اضطرابا عقليا وفصاما مزمنا، بالمخالفة للحقيقة، مما ترتب عليه منحه إجازة بالأجر الكامل لمدة شهرين دون وجه حق.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





إصابة 11 شخصا من العمالة الزراعية بحادث انقلاب سيارة نقل فى البحيرة

أصيبت 11 عاملا بجروح وسحجات وكدمات واشتباه كسور بأماكن متفرقة بالجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية، بطريق "أبو المطامير- نجيب محفوظ" أمام قرية الشعراوى التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شهيد لقمة العيش.. دافع عن سيارته فأردوه قتيلًا على طريق الصف.. صورة

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة جهود البحث عن مسلحين قتلوا سائق سيارة نقل رميًا بالرصاص وأصابوا تباعًا أثناء محاولة سرقتهما علىالطريق الإقليمي بالصف.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





28 مارس.. الحكم في دعوى منع بيع أصول السينما المصرية لدولة قطر

قررت محكمة القضاء الإداري، حجز دعوى منع بيع ونقل أصول السينما المصرية ولوحات كبار الفنانين التشكيليين وأفيشات الأفلام المصرية، والأصول الخطية لكبار أعمال الكتاب والمفكرين المصريين لدولة قطر، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





شاهد.. بطولات رجال الشرطة عبر العصور المختلفة

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اليوم فيلمًا تسجيليًا عن تاريخ الشرطة ، يروى الملحمة البطولية التى سطرها رجال الشرطة فى الدفاع عن الوطن على مر التاريخ، والتى أصبحت ذكرى للاحتفال بعيد الشرطة يوم 25 يناير من كل عام.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





موجودين وسطنا.. الـ بلاك كوبرا وحدة متخصصة فى مكافحة الإرهاب بوزارة الداخلية.. فيديو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم فيلمًا تسجيليًا، عن وحدة "البلاك كوبرا" التابعة لقطاع الأمن المركزى، والتى تتخصص فى مكافحة الإرهاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.









في عيد الشرطة.. شهداء سطروا أسماءهم بحروف من نور في حائط البطولات

في الخامس والعشرون من كل عام نحتفل بأعياد الشرطة تخليدًا لذكري موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها 50 شهيدًا 80 جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي بعد أن رفض رجال الشرطة تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للمحتل.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





محاصر بالمتفجرات والألغام.. قوات الشرطة تداهم وكرا إرهابيا بالصحراء.. فيديو

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، اليوم، الخميس، فيلمًا تسجيليًا بعنوان "المهمة"، عن تدريبات قوات مكافحة الإرهاب بـ وزارة الداخلية، وقيامهم بالهجوم على وكر لـ مجوعة إرهابية تتخذ من منطقة صحراوية، مخبأ لهم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قضى على امبراطورية السحر والجمال.. الرئيس السيسي يكرم اللواء علاء سليم

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، عددًا من رجال الشرطة المتميزين، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، وذلك تقديرًا لجهودهم المتميزة في حفظ الأمن وحماية المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الإرهاب حرمها من والدها وزوجها.. سارة طاحون فتاة فقدت السند والحبيب.. والرئيس يكرمها

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، اسم الشهيد الرائد ماجد عبد الرازق، وتسلمت جائزة التكريم، زوجته "سارة طاحون"، وذلك خلال احتفالية عيد الشرطة الـ 68، والتي أقيمت صباح اليوم، في أكاديمية الشرطة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





قضاة مصر لرجال الشرطة في عيدهم: لكم كل التحية فأنتم تحملون الأمانة