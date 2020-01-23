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أخبار العالم

تأشيرة السعودية في 5 دقائق.. رسالة من الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى العالم

الخميس 23/يناير/2020 - 05:16 م
وزير الط\طاقة السعودي
وزير الط\طاقة السعودي في المنتدى الاقتصادي العالمي
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على صالح
وجه وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الخميس، رسالة إلى العالم باسره عن المملكة في ختام مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الجلسة التي تتناول رئاسة السعودية لمجموعة العشرين.

وخاطب الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الحاضرين في الجلسة الختامية عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قائلا: «يمكنكم الحصول على تأشيرة زيارة المملكة العربية السعودية في 5 دقائق، والمشاهدة المباشرة أفضل من التخيل.. زوروا السعودية»

وأضاف وزير الطاقة السعودي: «قررنا طرح أمثلة على مختلف قدراتنا في السعودية خلال استضافة قمة العشرين».

وتابع: نحن واعون في المملكة لدورنا في المساهمة بمكافحة التغير المناخي»،  مستشهدا بان مدينة «نيوم» مثال على خطوات دعم الطاقة النظيفة".

وقال الامير عبدالعزيز بن سلمان: «لسنا خائفين من البرهنة عن قدراتنا كمنتج لاعب ومسؤول، لا يمكن أن نقف مكتوفي الأيدي كمنتج للنفط دون تقديم الحلول حول الانبعاثات الضارة بالمناخ».

واكد وزير الطاقة السعوي ان إمداد العالم بكل موارد الطاقة المتاحة، لاسيما أن 2.6 مليون من مواطني العالم لا يستطيعون الحصول على زيت الطهي النظيف، إن كان الدول الإفريقية أو غيرها من البلدان".
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