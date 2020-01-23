الأمير تشارلز يحرج نائب الرئيس الأمريكي.. فيديو

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر الأمير تشارلز، أمير ويلز، وهو يتخطى نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، ويتجاهل مصافحته.





وظهر في المقطع، الأمير تشارلز وهو يسلم على أحد الحاضرين في فعاليات المؤتمر الدولي، لإحياء الذكري الـ75 لما يسمي بالمحرقة اليهودية "الهولوكوست، وتحرير معسكر الاعتقال النازي "اوشفيتس".





وأخذ الأمير تشارلز في السير لمصافحة رئيس حكومة تسيير الأعمال في إسرائيل بنيامين نتنياهو.





وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكل من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس وولي العهد البريطاني الأمير تشارلز، وصلوا إلى إسرائيل لحضور الفعالية، وإلقاء كلمات بها.







