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أخبار العالم

وفاة شرطي بالسعودية على يد مطلوب أمني خلال محاولة اعتقاله

الخميس 23/يناير/2020 - 05:49 م
شرطة السعودية
شرطة السعودية
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سعيد العربي

أعلن مصدر أمني سعودي اليوم الخميس أن أحد المطلوبين أمنيًا، وهو سعودي الجنسية، تمكن من قتل رجل شرطة في منطقة عسير جنوب غربي المملكة خلال محاولة لإلقاء القبض عليه.


ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث الإعلامي بشرطة منطقة عسير القول :"في إطار المتابعة الأمنية للقضايا الجنائية التي تباشرها الجهات الأمنية، فقد تمكنت إحدى فرق التحريات والبحث الجنائي بشرطة حائل أمس، من رصد أحد المطلوبين في قضايا سلب تحت تهديد السلاح".


وأضاف المتحدث :"عند شروع رجال الأمن في القبض على المطلوب، بادر بمقاومتهم بسلاح أبيض، وتم لاحقا محاصرته والسيطرة عليه والقبض عليه، واتُخذت الإجراءات النظامية بحقه".


وأوضح المتحدث أنه "نتج عن ذلك تعرض أحد رجال الأمن لإصابة، واستشهاده أثناء نقله إلى المستشفى".

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