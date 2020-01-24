مجدي عبدالغني عن صراع القطر والطيارة فى اتحاد الكرة: أنا قصير قزعة.. فيديو





قال البلدوزر عبر ندوة صدى البلد: كل واحد من حقه الترشح فى انتخابات اتحاد الكرة وشوبير نجم ويحق له الترشح والمنافسة على رئاسة الجبلاية القادمة.





وعن صراع القطر والطيارة فى انتخابات اتحاد الكرة القادم قال: كل واحد شايف نفسه يترشح والصراع عامل زى اللى بيقول أنا قصير قزعة أنا طويل وأهبل.





وتابع: تم منعى فى الاستوديو التحليلي بإحدى القنوات الفضائية رغم أني لم أقم بشيء وأطلقت لفظا متداولا وأعجب الناس لافتا إلى أنه تم فك قرار الحظر فى الظهور عبر الأستوديوهات التحليلية بالقنوات الفضائية.

علق مجدي عبد الغني رئيس جمعية اللاعبين المحترفين على صراع القطر والطيارة فى انتخابات اتحاد الكرة بين المهندس هاني أبوريدة رئيس الجبلاية السابق والإعلامى أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد السابق.