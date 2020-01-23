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رياضة

أمير مرتضى: منعنا رحيل طارق حامد وساسي للحفاظ على قوام الفريق.. فيديو

الخميس 23/يناير/2020 - 11:07 م
أمير مرتضى منصور
أمير مرتضى منصور
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محمد رشاد
قال أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إن اللاعبين قطعوا عهدا على أنفسهم بتحقيق نتيجة إيجابية أمام مازيمبى الكونغولى، فى المباراة المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف أمير مرتضى منصور فى تصريحات لـ"قناة الزمالك" عبر برنامج زمالكاوي: "اللاعبون وعدونى ببذل قصارى جهدهم أمام مازيمبى موضحا أنه لابد من الأخذ بالاعتبار أن هناك جولة أخرى يجب التركيز عليها أيضا".

وتابع المشرف العام على الكرة بفريق الزمالك أنه حافظ على قوام الفريق الأبيض فى الانتقالات الصيفية الماضية خاصة الثنائى طارق حامد والتونسى فرجانى ساسى مشيرا إلى أن التدعيم تم فى المراكز التى كانت تعانى من نقص داخل الفريق الأبيض.

وتحدث مرتضى منصور عن تطورات إصابة عبد الله جمعة قائلا: "الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة يعمل على تجهيز اللاعب فى الفترة الحالية".
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