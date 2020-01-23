ولفرهامبتون ضد ليفربول.. حارس الولفز يحرم محمد صلاح من هدف بعد تسديدة صاروخية

أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة أمام مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".
ومع بداية الشوط الثاني اقتنص محمد صلاح كرة من أداما تراوري على حدود منطقة الجزاء الولفز، ليسددها الفرعون المصري صاروخية أبعدها لويس باتريسيو بصعوبة.
ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالهما في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1 - 1، في الدور الأول.
ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.