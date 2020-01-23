AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ولفرهامبتون ضد ليفربول.. حارس الولفز يحرم محمد صلاح من هدف بعد تسديدة صاروخية

الخميس 23/يناير/2020 - 11:18 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أهدر محمد صلاح فرصة خطيرة أمام  مضيفه ولفرهامبتون بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج "، على أرضية ملعب "مولينيو".

ومع بداية الشوط الثاني اقتنص محمد صلاح كرة من أداما تراوري على حدود منطقة الجزاء الولفز، ليسددها الفرعون المصري صاروخية أبعدها لويس باتريسيو بصعوبة. 

ولم يتذوق فريق ليفربول مرارة الهزيمة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وخاض 22 مباراة هذا الموسم، فاز خلالهما في 21 لقاء، وتعادل في لقاء وحيد، كان أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 1 - 1، في الدور الأول.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة بفارق 13 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، بينما يتواجد وولفرهامبتون في المركز السابع بـ 34 نقطة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطرود برشلونة وبعبع جوارديولا.. العملاق تراوري يهدد حلم محمد صلاح ورفاقه

ليفربول ضد ولفرهامبتون .. محمد صلاح يرفض هدية أرنولد ويهدر فرصة الهدف الأول

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول في مهمة صعبة أمام وولفرهامبتون

4 غيابات عن مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون بـ الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

التشكيل الرسمي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام ولفرهامبتون

ترشيحاتنا

أستون فيلا يضم مهاجم برشلونة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

شريف عامر يكشف عن الحل المثالي للوقاية من فيروس كورونا.. فيديو

كورونا يضرب العالم.. خريطة الدول التي تسلل إليها الفيروس القاتل

الكاف يعمق جراح الأهلى والزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل

انهيار اسعار نيسان قشقاي nissan qashqai في مصر وتراجعها 20 ألف جنيه.. صور

حسن شاكوش يكشف حقيقة خلافه مع حمو بيكا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انهيار اسعار بيجو peugeot وتراجعها 30 ألف جنيه ..صور

تسبب 5 كوارث صحية.. هاني الناظر يحذر من تقبيل الأطفال في الفم

أم مهملة تتسبب في وفاة ابنتها بجرعة مخدرات.. تفاصيل