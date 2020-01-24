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اللواء محيي نوح: تلقينا تدريبات شاقة في الصاعقة.. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 05:00 ص
اللواء محيي نوح
اللواء محيي نوح
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هاني حسين
قال اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة 1973، إنه استشار والدته  من أجل الالتحاق بالكلية الحربية ووافقت على التحاقه بالكلية الحربية على الفور.

وأضاف  نوح في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، :"  والدتي كانت ترغب  في أن يكون ابنها جندي من جنود القوات المسلحة ويدافع عن تراب مصر".

وتابع :"  بعد التخرج في الكلية الحربية كنت من أوائل الدفعة والتحقت بالصاعقة المصرية وحصلت على فرقة صاعقة".

وقال:"  تلقينا تدريبات رهيبة وشاقة  في فرقة الصاعقة وأصبحت مدرس في مدرسة الصاعقة لفترة طويلة".

وأضاف:"كنت  أقوم بتدريس طابور التعايش  للطلبة وكيفية اصطياد الثعابين وتناول الضفادع و الثعابين".
 
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