اللواء محيي نوح: تلقينا تدريبات شاقة في الصاعقة.. فيديو

قال اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة 1973، إنه استشار والدته من أجل الالتحاق بالكلية الحربية ووافقت على التحاقه بالكلية الحربية على الفور.





وأضاف نوح في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، :" والدتي كانت ترغب في أن يكون ابنها جندي من جنود القوات المسلحة ويدافع عن تراب مصر".





وتابع :" بعد التخرج في الكلية الحربية كنت من أوائل الدفعة والتحقت بالصاعقة المصرية وحصلت على فرقة صاعقة".





وقال:" تلقينا تدريبات رهيبة وشاقة في فرقة الصاعقة وأصبحت مدرس في مدرسة الصاعقة لفترة طويلة".



