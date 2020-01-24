اللواء محيي نوح: بعد النكسة أعدنا بناء الجيش بإصرار واستطعنا تحقيق النصر

قال اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة 1973، :" في يوم 5 يونيو 1967 سمعنا في الراديو أن الحرب بدأت وتعرضنا إلى هزيمة فيها".





وأضاف نوح في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، أنه بعد الهزيمة في نكسة 67 بدأ الرئيس جمال عبد الناصر في إعادة بناء القوات المسلحة مرة أخرى .





وتابع :" بدأنا في تغيير النمط السائد وبدأت القوات المسلحة في تجنيد المؤهلات العليا والمتوسطة وبدأ تفكير الجنود يرتقي بإمكانات الاسلحة الموجودة".





وأكمل :" استطاع المقاتل المصري بإمكانياته الضعيفة بعد 67 تحقيق النصر وهزم المقاتل الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973".





وقال:" بعد نكسة 67 كان هناك شعور لدى أبطال القوات المسلحة بانه هناك جزء من مصر محتل ولابد من استرداده مرة أخرى".



