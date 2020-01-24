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اللواء محيي نوح: بعد النكسة أعدنا بناء الجيش بإصرار واستطعنا تحقيق النصر

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:01 ص
اللواء محيي نوح
اللواء محيي نوح
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هاني حسين
قال اللواء محيي نوح أحد أبطال الصاعقة المصرية في حرب أكتوبر المجيدة 1973، :"  في يوم  5 يونيو 1967 سمعنا في الراديو أن الحرب بدأت  وتعرضنا إلى هزيمة فيها".

وأضاف  نوح في حواره مع الإعلامي أيمن عدلي في برنامج " اخبار مصر"، أنه بعد الهزيمة في نكسة 67 بدأ الرئيس جمال عبد الناصر في إعادة بناء القوات المسلحة مرة أخرى .

وتابع :"  بدأنا في تغيير النمط السائد وبدأت القوات المسلحة في تجنيد المؤهلات العليا والمتوسطة وبدأ تفكير الجنود يرتقي بإمكانات الاسلحة الموجودة".

وأكمل :"  استطاع المقاتل المصري بإمكانياته الضعيفة بعد 67  تحقيق النصر وهزم المقاتل الإسرائيلي في حرب أكتوبر 1973".

وقال:"  بعد نكسة 67 كان هناك شعور لدى أبطال القوات المسلحة بانه هناك جزء من مصر محتل ولابد من  استرداده مرة أخرى".

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