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فن

خريطة Netflix لشهر فبراير 2020... 5 مسلسلات وأفلام في انتظارك

الجمعة 24/يناير/2020 - 02:48 ص
netflix
netflix
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شيرى نبيل
كشفت منصة Netflix، الشركة الرائدة عالميًا في مجال خدمة الترفيه عبر الإنترنت، عن خريطتها البرامجية لشهر فبراير 2020.

- Locke & Key

بدأ الشبكة عرض المسلسل في 7 فبراير، تدور أحداثه في إطار من الرعب، فبعد مقتل والدهم، ينتقل ثلاثة أشقاء إلى منزل مليء بمفاتيح تُبدّل الواقع.

Narcos: Mexico

تكشف نتفليكس عن حلقات الموسم الثاني في 13 فبراير، يدور حول جريمة، عن شخصية فليكس الذي لابد أن يتعاون مع الولايات المتحدة، بينما يواجه السخط في أوساط منظمته وعواقب أفعاله ضد مكافحة المخدرات.

I Am Not Okay With This

في إطار من الخيال، تطرح نتفليكس في 26 فبراير حلقات مسلسل I Am Not Okay With This، ويدور حول مراهقة تخوض في تعقيدات المدرسة الثانوية والعائلة والجنس أثناء تولي أمر قواها الخارقة الجديدة، مستوحى من رواية "تشارلز فورسمان" المصوّرة.

Cable Girls

وفي 14 فبراير يتم عرض حلقات الموسم الأخير من Cable Girls، وقصة عن "ليديا" الفتاة التي تعود إلى أسبانيا وتحاول العثور على ابنتها بمساعدة أصدقائها المقربين بينما يحاولون احتواء عواقب الحرب الأهلية.

من قتل مالكوم إكس؟

مشاهدو نتفليكس على موعد مع الوثائقي "من قتل مالكوم إكس؟"، في 7 فبراير، ويتدور قصته بعد مرور عقود على اغتيال القائد الأفريقي الأمريكي "مالكوم إكس"، يبدأ ناشط في مهمة معقدة للبحث عن الحقيقة باسم العدالة.

To All The Boys: P.S. I Still Love You

فيلم رومانسي تطرحه الشبكة في 12 فبراير ويدور حول شخصيتي لارا جين وبيتر وتحول علاقتهما الرومانسيّة من التظاهر إلى علاقة حقيقية بشكلٍ رسمي.

جدير بالذكر أن Netflix أعلنت عن توفير خاصية الدفع بالجنية المصري لأعضائها في جمهورية مصر العربية ابتداءً من 21 يناير 2020 عند الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة. وسيكون بإمكان الأعضاء الجدد والحاليين الدفع بالجنية المصري ابتداءً من فترة الاشتراك أو تجديد الاشتراك.

ويمثل التعديل تغييرًا في العملة فقط، مع بقاء أسعار الباقات الثلاث كما كانت سابقًا بسعر الدولار.

 الخطة الأساسية: 120 جنيه مصري
 الخطة القياسية: 165 جنيه مصري
 الخطة المميزة: 200 جنيه مصري
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