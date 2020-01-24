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رياضة

مواجهة قوية لمنتخب مصر لكرة اليد اليوم أمام الجزائر في قبل نهائي بطولة الأمم الإفريقية

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:23 ص
منتخب مصر لكرة اليد
منتخب مصر لكرة اليد
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محمد رشاد
تدخل بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد التي تستضيفها تونس حاليا مراحلها النهائية والصعبة عندما يواجه المنتخب الوطني لرجال كرة اليد اليوم نظيره المنتخب الجزائري وتحديدا في الساعة الرابعة عصرا بتوقيت تونس الخامسة مساء بتوقيت القاهرة وذلك علي ملعب إستاد رادس التونسي الذي تتسع مدرجاته لاستيعاب ١٣ ألف متفرج في الدور قبل النهائي للبطولة فيما يلتقي المنتخب التونسي مع منافسه منتخب أنجولا في مباراة الطرف الأخر للدور قبل النهائي والذي يقام في الساعة السادسة بتوقيت تونس السابعة بتوقيت القاهرة .

يسعى رجال فراعنة اليد اليوم لمواصلة إنتصاراته ونتائجه القوية في البطولة وتحقيق فوز يريح الأعصاب علي المنتخب الجزائري العائد بقوة لمستواه المعهود في حقبة الثمانينات وتسعينات القرن الماضي قبل المباراة النهائية الحاسمة بعد غد التي يتوقع جميع خبراء اللعبة أن تكون بين منتخب مصر وتونس والتي سيتأهل الفائز منها فقط إلي نهائيات دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو باليابان أواخر يوليو المقبل بالإضافة لإحراز اللقب الإفريقي والتأهل إلي بطولة العالم للرجال التي تنظمها مصر عام ٢٠٢١ .

وحرص المدير الفني لمنتخب الوطني الإسباني روبيرتو جارسيا علي توجيه لاعبيه في الإجتماع الفني ليلة المباراة علي عدم إضاعة الفرص السهلة والتركيز في خطة اللعب مشددا علي ضرورة إتساع فارق الأهداف من بداية المباراة تجنبا للشحن الجماهيري من الجماهير التونسية للمنتخب الجزائري التي ستسانده أملا في مواجهة الجزائر في النهائي الأحد المقبل .

ويمثل منتخب مصر في مباراة اليوم كل من كريم هنداوي وعصام الطيار في حراسة المرمي وأحمد خيري في مركز صانع الألعاب وأكرم يسري بالتبادل مع محمد سند مركز في الجناح الأيمن ويحيي خالد وأحمد الأحمر في مركز الظهير الأيمن وعلي زين بالتبادل مع يحيي الدرع وحسن قداح في مركز الظهير الأيسر وعمر الوكيل بالتبادل مع أحمد مؤمن في مركز الجناح الأيسر .

كان منتخب مصر تأهل للمربع الذهبي بعد فوزه في دور الثمانية الذي أقيمت مبارياته بنظام دوري المجموعة علي كل من الجابون ١٧/٣٦ ثم علي أنجولا ٢٦/٣٣ ليتأهل للدور قبل النهائي لمواجهة منتخب الجزائر ثاني المجموعة الثانية .

فيما  فاز منتخب تونس علي المغرب بنتيجة ٢٤/٣١ ثم علي الجزائر ٢٢/٢٦ في ختام مباريات المجموعة الثانية لدور الثمانية ليصعد للدور قبل النهائي لمواجهة أنجولا ثاني المجموعة الأولي في الطرف الأخر للمربع الذهبي .

وصرح حسبن زكي المدرب العام لمنتخب مصر أن الجهاز الفني درس لاعبو الجزائر جيدا لوضع أسلوب اللعب المنافس للفوز بالمباراة خاصة وأن منتخب الجزائر يقوده المدير الفني الفرنسي المخضرم ألان بورت والمدرب السابق للمنتخب التونسي . وأوضح زكي أن منتخب الفراعنة يتطلع بقوة لتخطي عقبة الجزائر في قبل نهائي اليوم وإنهاء المباراة بفارق أهداف مبكرا تجنبا للدخول في حسابات معقدة أمام منتخب الجزائر المتحفز .

فيما أكد هاني الفخراني المدرب العام للفراعنة أن مواجهة الجزائر صعبة بعد التطور الملموس في طريقة لعب لاعبيه المحترفون في الدوري الفرنسي بالإضافة إلي أن حارس مرماه خليفة بن غضبان هو حارس فريق فيسبيريم المجري بطل دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولديه خبرة كبيرة في التعامل مع المباريات الدولية والمواقف الصعبة ولكن لدينا ثقة كاملة في لاعبينا لتحقيق الفوز في مباراة اليوم قبل مواجهة تونس الأحد المقبل في النهائي الحاسم بعد غد الأحد
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