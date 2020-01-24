أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الجمعة 24 - 1 - 2020

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على "dmc"، تقريرًا مُفصلًا اليوم الجمعة 24 - 1 -2020، عن أسعار العملات الأجنبية، بما في ذلك سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري.





وجاء سعر الدولار اليوم وأسعار العُملات الأجنبية والعربية، على النحو التالي:





استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، الجمعة وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه 15.84 جنيه للشراء،15.74 جنيه للبيع.





وسجل اليورو 17.60 جنيها للشراء 17.48 جنيها للبيع، بينما سجل الجنيه الاسترلينى 20.68 جنيها للشراء 20.55 جنيها للبيع.





وسجل الفرنك السويسرى 16.38 جنيها للشراء و16.27 جنيها للبيع، وبلغ الـ100 ين ياباني 14.40 جنيها للشراء و14.30 جنيها للبيع.