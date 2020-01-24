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اقتصاد

زيادة 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 24-1-2020

الجمعة 24/يناير/2020 - 09:47 ص
مايكل عياد
ارتفعت أسعار الذهب اليوم، الجمعة الموافق 24 -1-2020، حوالي ثلاث جنيهات، مقارنة بأسعار أمس الخميس، وسجل الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا في مصر اليوم الجمعة حوالى 687 جنيها لكل جرام.

فيما وصل سعر الجرام من عيار 24 الأعلى سعرا في مصر إلى 785 جنيها، وبلغ سعر الجرام من عيار 18 حوالى 589 جنيها ، أما عيار 14 فوصل سعره لـ 458 جنيها بارتفاع جنيهات فقط لكل جرام.

ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5496 جنيها وأوقية الذهب لـ 24.418 ألف جنيه وكيلو الذهب لـ 785.143 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيها باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى، ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص "صدى البلد" على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة.
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