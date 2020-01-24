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برلمان

بمشاركة النواب ورجال السياسة.. القومي للقبائل يدعم السيسي على استاد القاهرة

الجمعة 24/يناير/2020 - 11:10 ص
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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أحمد أيمن
 أعلن القبطان أحمد مرعى القائم بأعمال المتحدث الرسمى للمجلس القومى للقبائل والعائلات المصرية والمشرف العام للجنة التنظيم، أنه تم الانتهاء من تجهيزات احتفالية تدشين المجلس، اليوم الجمعة، باستاد القاهرة الدولي الملعب الرئيسي بمشاركة قيادات النواب ورجال السياسة ومسئولي الحكومة.


وأضاف مرعي في تصريحات له، أن الشيخ كامل مطر رئيس المجلس استقبل النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب ومتطوعي تنظيم استقبال القبائل والعائلات لاستلام دعوات الحاضرين للاحتفالية، مؤكدا أنه تم تنسيق آلية دخول القبائل والعائلات واتخاذ الإجراءات اللازمة لوصول الاحتفالية في أزهى صورها.


وأوضح أن الاحتفالية تهدف إلى توصيل رسالة للعالم بأن القبائل والعائلات المصرية على قلب رجل واحد لدعم الدولة المصرية وخلف القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقبطان الماهر الذي وصل بمصر إلى بر الأمان وجعلها فعليا مصر أم الدنيا ومازالت قد الدنيا.

تقام الاحتفالية تحت عنوان "شعب واحد ووطن واحد"،على أرض استاد القاهرة بحضور آلاف المصريين، معربين عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية ومؤسساتها.
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