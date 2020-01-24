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توك شو

عاجل.. الكويت تستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثوري

الجمعة 24/يناير/2020 - 12:26 م
أميرالكويت
أميرالكويت
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شيرين عادل
عرضت فضائية اكسترا نيوز ، خبرا عاجلا عن قيام  الكويت باستدعاء السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثورى.


وكانت  الكويت قد احتوت  أزمة سياسية  فى ديسمبر من العام الماضى مع إيران التي احتجت على استضافتها مؤتمرًا لحركة أحوازية واستقبال رئيس البرلمان أحد قادة الحركة  وشددت الكويت على احترام سيادة الدول. 

وكانت الكويت قد خفضت تمثيلها الدبلوماسي في إيران في 2016، إثر تدهور شهدته علاقات البلدين عقب إلقاء الكويت القبض على  "خلية العبدلي "  عام 2015 ، كانت الخلية وقتها تخزن كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات في مزارع منطقة العبدلي قرب الحدود مع العراق. وأُعلن حينها ضبط 19 طنًا من الذخيرة، فضلًا عن 144 كجم .. 









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