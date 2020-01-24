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فن

سيرين عبد النور تطرح كليب أغنية ليلة .. فيديو

الجمعة 24/يناير/2020 - 03:49 م
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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آيه عاطف
طرحت الفنانة سيرين عبد النور، فيديو كليب أغنيتها الجديدة التي تحمل أسم "ليلة"، عبر القناه الرسمية على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية :"ليله .. جمبك خليني حبيبي ياغالي معاك الليلة .. بينك وبيني ليالي جميلة وعشرة طويلة .. وأنا مهما يطول العمر بيا منسهاش .. ليله  .. لو ينفع نرجع ياحبيبي مره تاني  .. أجمل أيام العمر تاني ولو ثواني .. ولا عمري نسيت وهوأنا عايش منتهاش".

"ليله" كلمات الشاعر أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع Emdee Jabr، وإخراج و منتج صوت جاد شويري.

يذكر أن شاركت الفنانة سيرين عبد النور، في بطولة فيلم "رمضان مبروك أبو العلمين حمودة" مع الفنان محمد هنيدي، وكانت أبرز أغانيها أغنية "باللغة العربية الفصحى".
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