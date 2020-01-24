أنت تستحقها.. ساديو ماني يكشف لأول مرة كواليس حواره مع محمد صلاح بعد تتويجه بجائزة أفريقيا





وتوج ساديو ماني بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، خلال حفل أقيم، يوم 7 يناير الماضي، بمدينة الغردقة، بعد صراع مع زميله في ليفربول محمد صلاح، والدولي الجزائري رياض محرز لاعب فريق مانشستر سيتي.





وقال ساديو ماني في تصريح نقلته صحيفة " ميرور" البريطانية، عند عودتي إلى ليفربول بعد التتويح بجائزة الأفضل في أفريقيا صلاح قال لي مبروك إنت تستحقها".





وأضاف ساديو ماني مازحا:" قلت له نعم، أعلم ذلك".





وأثار غياب محمد صلاح عن حفل الأفضل في إفريقيا 2019 الجدل، خاصة وأن الفائزة بالجائزة هو زميله المقرب ساديو ماني.













كشف النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق لفيربول الإنجليزي، كواليس حوراه مع زميله محمد صلاح، بعد تتويجه بجائزة الأفضل في أفريقيا 2019.