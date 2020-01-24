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فن

شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:47 م
صدى البلد
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محمد صبحي
أجرى تامر عاشور بصحبة فرقته الموسيقية "البروفات" الأخيرة على المسرح الذي من المقرر أن يحيى عليه حفله مساء اليوم بمدينة جدة السعودية والذي يضم تجهيزات لايف بمواصفات عالمية.

يرافق تامر عاشور مدير أعماله أيمن نابليون ومن المقرر  أن يقدم عددا كبيرا من أغانيه المميزة والمحببة لدي الجمهور منها"حكايات"، "ايام"، "ده حكايه"، "افترقنا"، "يا أهلا"، "قولوله سماح"، "محظوط"،"تسلم،"بأي باي"،"تحدي" ،"الله اعلم" ،"محظوظ" ،"في بالي"،"ما شوفناش" ،"انا راجع" و"خلصانة الحكاية" .. وغيرها. 

الحفل، هو الأول لتامر عاشور بجدة والثالث له بالمملكة العربية السعودية عقب تألقه بحفلين ضمن فعاليات موسم الرياض والذي تنظمه الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ بحضور جماهيري ضخم من مختلف الجنسيات العربية.

كما نفدت تذاكر حفل تامر عاشور بجدة قبيل إقامة الحفل بثلاثة أيام وهو ما يعد امتدادا لنجاحاته وسط جمهوره الخليجي جاءت تتويجا لنجاح ألبومه الأخير "الأيام" والذي حقق أعلى نسب المشاهدة والاستماع علي مواقع التواصل الاجتماعي.

ويشارك في إحياء حفل تامر عاشور بجدة مساء اليوم الجمعة المطربين رامي صبري وعائض.
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
شاهد.. بروفة وتجهيزات تامر عاشور قبل ساعات من حفله في جدة
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