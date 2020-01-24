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أخبار البلد

رغم حكم حبسه.. نقيب العلميين المعزول يصدر قرارات عبر صفحته الرسمية

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:52 م
نقابة العلميين
نقابة العلميين
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شيماء مجدي
أعلن الدكتور عبد الستار المليجي نقيب العلميين المعزول ، عدة قرارات من خلال الصفحات الرسمية للنقابة والتي من أهمها التفرغ لمقاومة الحراسة الجبرية على نقابة العلماء والباحثين (نقابة المهن العلمية) من خلال عدة عدة خطوات. 

 وأضاف "المليجي"، أنه تقرر تأجيل المؤتمر الدولي ( اعادة بناء افريقيا من خلال اعادة استكشاف مواردها الطبيعية ...رؤية علماء مصر ) الى الأسبوع الأخير من شهر فبراير . وأشار إلي أنه تم تأجيل المؤتمر القومي ( الثورة الثالثة لادارة المياه العذبة في مصر ... رؤية نقابة المهن العلمية ) الى الأسبوع الأخير من شهر مارس ٢٠٢٠ ، كما تقرر تأجيل رحلة قطار العلوم من الاسكندرية الى اسوان لأجل غير مسمى .

 كما أعلن النقيب المعزول لقاءات في إطار قرارات الجمعيات العمومية ، فور اعلان نتائج الانتخابات المبكرة التى اجريت فى ديسمبر ٢٠١٩ ، فقد اجتمع رؤساء وممثلو فروع القاهرة والجيزة والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية والعاشر من رمضان والإسماعيلية والسويس وبور سعيد وبنى سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ودرسوا مع النقيب كافة الأمور المتعلقة بقانونية الانتخابات وقانونية كافة اوضاع نقابة المهن العلمية كما اتفقوا على سرعة اجراء الانتخابات في المحافظات التى لم تنتخب مجلسها حتى اليوم .

 يذكر أن محكمة أمن الدولة للطوارئ أصدرت حكمها في 3 قضايا ضد نقيب العلميين الدكتور عبدالستار المليجي بالسجن 4 سنوات  .
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