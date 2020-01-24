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رياضة

جزائري عن استفادة الوداد من الاستبدال: الاتحاد المغربي لديه نفوذ في الكاف

الجمعة 24/يناير/2020 - 04:48 م
فريق الوداد البيضاوى
فريق الوداد البيضاوى
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يسرى غازى

أكد عابد بشير خليل الصحفي بـ صحيفة الهداف الجزائرية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم برئاسة فوزى لقجع يمتلك نفوذا قويا داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف".


وقال عابد بشير فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد": الكاف اعتاد إصدار قرارات غريبة ومفاجئة وأصدر قرارا بفتح الباب أمام الأندية المشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية تضمن استبدال 4 لاعبين.


وتابع: الاتحاد المغربي لديه نفوذ داخل الكاف ويحاول بشتى الطرق خدمة مصالح الأندية التابعة له والمشاركة فى دورى ابطال افريقيا وكأس الكونفيدرالية ومن بينها الرجاء البيضاوي والوداد.


وأشار إلى أن الترجي التونسي باعتباره بطل النسخة الأخيرة لن يتأثر بقرار الإستبدال لاسيما وأنه يضم بين صفوفه أفضل لاعبى القارة السمراء رغم الخروج المبكر من البطولة العربية وقام بقيد اللاعب الجزائرى عبد الرحمن مزيان القادم من صفوف العين الإماراتي، موضحا أن الوداد المغربي قام بقيد 4 لاعبين خلال عملية الإستبدال.


ولفت إلى أن يجب الدعوة مجددا إلى الكاف إلى الالتزام بالشفافية المطلقة فى إصدار القرارات والقوانين الجديدة ويتعين عليه الإلتزام بالمصداقية فى اتخاذ القرارات والتعيينات أيضا.

 

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