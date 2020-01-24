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رياضة

الإتحاد الإفريقي يصدم الوداد المغربي.. تفاصيل

الجمعة 24/يناير/2020 - 06:25 م
الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي
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إسماعيل محمود
رفض الإتحاد الإفريقي لكرة القدم ، طلب نادي الوداد البيضاوي المغربي بالسماح للنادي بارتداء القميص الجديد الذي أعلن عنه منذ أيام.

كان نادي الوداد قد أعلن في هذا الأسبوع عن قمصان فريقه الجديدة ، في مؤتمر تقديمه للاعبيه الجدد.

وقدم نادي الوداد طلبا بالسماح له باستكمال باقي منافسات دوري أبطال إفريقيا بالقميص الجديد له ، لكن قوبل الطلب بالرفض وأخبروهم بإلزامية استكمال المسابقة بالقمصان التي بدأوها بها.

يذكر أن قوانين الاتحاد الإفريقي تنص على ضرورة الإلتزام بخوض المباريات القارية بالأقمصة التي يتم عرضها على اللجان المنظمة للبطولات ، منذ انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية وكأس الكونفدرالية.
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