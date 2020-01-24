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برلمان

مستقبل وطن يفتتح مقر شياخته الجديد بدار السلام.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:07 م
مستقبل وطن
مستقبل وطن
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد

افتتح حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة القاهرة، المقر الأول لشياخات أمانة الحزب بدار السلام، بحضور حشد كبير من أعضاء حزب مستقبل وطن وكوادر شابة واعدة من الأمانات التابعة لأمانة دار السلام، في ضوء سياسة حزب مستقبل وطن الهادفة للتلاحم المستمر مع الجماهير، وذلك تحت رعاية النائب محمد ماهر، أمين الحزب بالمحافظة، والنائب إيهاب العمدة، أمين تنظيم الحزب بالمحافظة.


شارك في افتتاح مقر شياخة منشية السادات الجديد، كل من، سعيد هندي، أمين الحزب بقسم دار السلام، والدكتورة السفيرة كريمة فؤاد، وسعيد الخباز، الأمناء المساعدين لأمين الحزب بالقسم، ومحمد موسى، أمين التنظيم، وأشرف حسانين، أمين شياخة منشية السادات، وأسامة راشد أمين التنظيم بالشياخة، والشيخ أحمد أبو زيد مدير عام إدارة الأوقاف في منطقتي البساتين ودار السلام، وبمشاركة عدد كبير من أهالي المنطقة.


وأكد النائب محمد ماهر أمين الحزب بالمحافظة، أهمية التواجد في الشارع وتخفيف الأعباء وحل المشكلات بقدر الإمكان، مشيرًا إلى ضرورة التواصل الدائم بين وحدات الحزب المنتشرة في محافظة القاهرة، والعمل الجماعي المشترك وخلق بيئة ملائمة لحياة كريمة طبقًا للمبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.


ومن جانبه، أكد سعيد هندي، أمين حزب مستقبل وطن بقسم دار السلام، أهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به حزب مستقبل وطن من خلال مجموعة من المبادرات التي أطلقها الحزب فى خدمة المواطن المصري في قطاعات الصحة والتعليم وكذلك محو الأمية.


وشدد "هندي"، خلال افتتاح مقر شياخة الجديد لحزب مستقبل وطن، على أن الحزب مستمر في جهوده والتواجد بالشارع وحل المشكلات، مؤكدًا أهمية العمل الحقيقي المجتمع وأهميته بالنسبة للوطن وتنفيذًا لتوجيهات قيادات الحزب.


وأشار أمين حزب مستقبل وطن بقسم دار السلام، إلى أن الحزب لديه اهتمام خاص بالشباب، مشيرا إلى أن أكثر المستفيدين من خدمات الحزب ليسوا أعضاء بالحزب ونحرص على تقديم الخدمات لمستحقيها، موضحا أن الحزب يعمل على حل مشكلات المواطنين عبر لقاءات جماهيرية متكررة وتنظيم قوافل طبية ومعارض للسلع بأسعار مخفضة.


ويأتي ذلك إلى اهتمام الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، بالفعاليات والأنشطة المجتمعية والعمل من أجل تحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين، وكذا الاهتمام بحل المشاكل الجماهيرية بهدف تحقيق حياة كريمة للمواطنين في إطار توجهات القيادة السياسية.
مستقبل وطن يفتتح مقر شياخته الجديد بدار السلام.. صور
مستقبل وطن يفتتح مقر شياخته الجديد بدار السلام.. صور
مستقبل وطن يفتتح مقر شياخته الجديد بدار السلام.. صور
مستقبل وطن يفتتح مقر شياخته الجديد بدار السلام.. صور
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