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فن

بـ آيس كاب.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. صور

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:32 م
نسرين طافش
نسرين طافش
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محمد بدران


نشرت الفنانة نسرين طافش، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت نسرين طافش ببلوفر باللون الازرق، وبنطلون جينز وايس كاب بنفس اللون وتركت شعرها منسدلا بطريقة جذابه.

ويُعرض حاليا للنجمة نسرين طافش مسلسل"ختم النمر"، مع أحمد صلاح حسني، ميريهان حسين، إسلام جمال، حنان سليمان، إخراج أحمد سمير فرج، تأليف محمد عبد المعطى.

يذكر أن اخر أعمال نسرين طافش فيلم" نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.

بـ آيس كاب.. نسرين طافش تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال.. صور
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