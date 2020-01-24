AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الإسلام ضمن للمرأة حقوقها.. والأزهر ينصفها بمعرض الكتاب

الجمعة 24/يناير/2020 - 07:49 م
الإسلام ضمن للمرأة
الإسلام ضمن للمرأة حقوقها.. والأزهر ينصفها بمعرض الكتاب
Advertisements
القسم الديني

عقد جناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، اليوم الجمعة، ندوة بعنوان " قضايا الأسرة المصرية بين الشريعة والقانون"، بحضور الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والدكتور أحمد الشرقاوي، أستاذ القانون بجامعة الأزهر، أدار الندوة محمود عبد الرحمن، عضو المركز الإعلامي للأزهر الشريف.

 

في بداية الندوة أكد شومان أن الأسرة في الإسلام هي النواة الأولى، والمكون الأصيل في ترابط المجتمع، وأن الشريعة الإسلامية قد أولت اهتماما بالغا بالأسرة، حيث أكدت على ضرورة حسن الاختيار بين الزوجين، مما ينتج عنه دوام المحبة والتقدير والاحترام بين الطرفين، والعيش في استقرار وتجنب الأزمات.

 

من جانبه أوضح الشرقاوي، أن كل ما يتعلق بالأسرة في القانون مأخوذ من الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن الإسلام قد ضمن للمرأة حقوقا تجعلها تفتخر بنفسها أمام العالم، مشيرًا إلى أن الأزهر الشريف اهتم بكل ما يخص المرأة وخاصة المشاكل الأسرية التي تهدد استقرارها، لذا أطلق برنامجًا واقعيًا يهتم بحل المشاكل الأسرية، بهدف الحفاظ على ضمان واستقرار المجتمع.

 

ويشارك الأزهر الشريف – للعام الرابع على التوالي - بجناحٍ خاص في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 51؛ وذلك انطلاقًا من مسؤولية الأزهر التعليمية والدعوية في نشر الفكر الإسلامي الوسطي المستنير الذي تبناه طيلة أكثر من ألف عام. ويقع جناح الأزهر بالمعرض في قاعة التراث رقم "4"، حيث يمتد على مساحة نحو ألف متر، تشمل عدة أركان، مثل قاعة للندوات، وركن للفتوى، وبانوراما الأزهر، وركن للخط العربي، فضلًا عن ركن للأطفال والأنشطة والورش الفنية.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حقوق غير المسلمين في المنظور الإسلامي.. بجناح الأزهر في معرض الكتاب

ضرورات التجديد في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الإرهاب وخطره على السلام العالمي.. في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

الأزهر يتأهب لاستقبال رواد معرض الكتاب بالإصدارات والندوات والفعاليات

رئيس الوزراء يزور جناح الأزهر في معرض الكتاب

"التغريب" و "مسيرة الشعراوي" أولى ندوات الأزهر بمعرض الكتاب.. غدا

ترشيحاتنا

كارتيرون يعلن تشكيل الزمالك أمام مازيمبي

مذيع لبناني شهير يتوعد نانسي عجرم بسبب قتيل الفيلا

عاجل.. الكويت تستدعي السفير الإيراني على خلفية تصريحات الحرس الثوري

احذر عند دخول المدينة.. 3 أفعال تعرضك للعنة الله والملائكة والناس أجمعين

بعد صورها الجريئة.. علي غزلان يوجه رسالة إلى منة عرفة

كاميرا مراقبة ترصد لحظة تعرض سيدة للسرقة تحت تهديد السلاح أمام منزلها.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المسجد الكبير.. تحفة معمارية ومتنفس جديد يعالج أخطاء الماضي في أحضان معرض الكتاب

هنتعشى إيه النهاردة.. أرز أبيض دايت وخضار سوتيه

من انستجرام إلى الحبس.. قصة القبض على سارة الكندري وزوجها بـ فيديو خادش