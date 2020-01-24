تستخدم أمها طُعمًا لكشف خيانة حبيبها.. والأخير يقع في المحظور..شاهد

لجأت فتاة إلى حيلة ذكية للتأكد ما إذا كان حبيبها يعاملها بوفاء وإخلاص أم لا، حيث أرسلت والدتها لمغازلته، وهي تشاهد في رعب وحبيبها يقع في الطعم لتكشف مدى ولائه لها.









تعاونت فتاة، التي تحمل اسم آشلي ، مع برنامج يوتيوب "Catch a Cheater" على موقع يوتيوب لإعداد فخ في مدينة نيويورك لزميلها زاك، البالغ من العمر 22 عامًا الذى ارتبطت به عاما ونصف العام، وذلك بحسب ما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"

البريطانية.









وأجرت الشابة اتفاقا مع أمها لتشاركها في الفخ لمعرفة ما اذا كان حبيبها سيخونها أم لا، حيث ذهبت أم الشابة بالفعل الى حبيب ابنتها ، وقامت بمغازلته ، لتكشف الكاميرا الخفية موافقة الشاب وحماسته على موعده غير المشروع مع ام حبيبته التي شاركت ابنتها في هذا الفخ.









وفي البداية اعدت الشابة لقاء مزيفا مع حبيبها بإحدى الحدائق كفخ يظهر نيته في خيانته لها، لتخبره بعدها بأنها ستتأخر لتحضر أمها بعدها لتغازله لتشاهد ردة فعله ومدى استجابته لها. وقال الشاب لأم حبيبته انه لا يدري ما اذا كانت ابنتها تحبذ هذا الأمر أم لا، حيث لم يحاول مغادرة المكان بعد مغازلة ام حبيبته له. وحين اجابت الام بان ابنتها لن تعرف بهذا الأمر، وافق الشاب على عقد علاقة معها دون اكتراث لحبيبته.









في وقت لاحق ، شاهدت الشابة هذه التسجيلات في حالة صدمة، حيث اعترفت أن والدتها كانت جذابة ومثيرة في استقطاب حبيبها، لكنها علقت على موقفه واصرت انه كان يجب أن يقول لا لإغراء والدتها ، حيث تأكدت الشابة من أن أفعال حبيبها مخادعة.







